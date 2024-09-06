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Ребров - об изменениях в составе сборной: На следующие игры они будут. Мы смотрим много кандидатов

Сергей Станиславович высказался о возможности обновления национальной команды.
Сегодня, 20:30
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В рамках первого тура Лиги Наций сборная Украины сыграет против Албании.

Сергей Ребров провел пресс-конференцию, на которой в частности ответил на вопросы по обновлению состава национальной команды. По словам специалиста, для «желто-голубых» важно сохранять баланс между молодежью и опытом.

«Если вы видели Евро - у нас самая молодая команда была на турнире. Для нас очень важно сохранить баланс, который есть между возрастными игроками и молодежью. Поэтому я верю в этих игроков, верю в эту команду.

И поверьте мне, на следующие игры будут изменения, будем смотреть других кандидатов. Сейчас такой состав, но мы смотрим очень много кандидатов».

Также Ребров рассказал последние кадровые новости.

«К сожалению, вы знаете, есть повреждения. Денис Попов не приехал в лагерь сборной. К сожалению, Артем Довбик поехал лечиться в Рому, повреждение достаточно большое, и он на 100 процентов не будет готов даже ко 2-й игре.

Сейчас есть микроповреждения. Еще есть у нас 24 часа, поэтому завтра решим. Но да, повреждение есть, - сказал наставник сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Ребров

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