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Кабаев дебютирует, Шапаренко - в старте: Ребров определился со стартом на матч против Албании

Вингер Динамо Киев дебютирует в составе за главную команду страны, а хавбек завоевал место у Александра Зинченко.
Сегодня, 20:45
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В рамках первого тура Лиги Наций Украина сыграет с Албанией.

Главный тренер «желто-голубых» определился с составом на поединок. В старте выйдет Владислав Кабаев, для которого это дебют в национальной команде.

Также стоит отметить появление с первых минут Николая Шапаренко вместо Александра Зинченко и Ефима Конопли вместо Александра Тымчика.

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Бражко, Судаков, Шапаренко - Цыганков, Яремчук, Кабаев.

Запасные: Бущан, Лунин, Бондарь. Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Ванат, Зинченко, Тымчик, Пихаленок.

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