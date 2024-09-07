Будущие соперники Украины: Грузия разгромила Чехию в матче-повторе группового этапа Евро-2024

В рамках 1-го тура Лиги Наций Грузия встретилась с Чехией.

Коллектив Вилли Саньоля достаточно легко разгромил соперника со счетом 4:1.

Счет был открыт в первом тайме. Хвича Кварацхелия реализовал пенальти, а все остальные голы были забиты после перерыва.

Во второй 45-минутке «крестоносцы» отправили 3 мяча в ворота соперника за 13 минут. Забивали Гиорги Чакветадзе, Жоржес Микаутадзе и Гиорги Кочорашвили. Единственный гол за Чехию забил Лукаш Калвах.

Отметим, что эти же команды встречались на групповом этапе Евро-2024. Тогда матч завершился со счетом 2:2.

Стоит также сказать, что Грузия и Чехия являются соперниками сборных Украины и Албании в Лиге Наций.

Статистика матча Лиги наций Грузия - Чехия

Грузия - Чехия 4:1

Голы: Кварацхелия (пен), 33, Чакветадзе, 53, Микаутадзе, 56, Кочорашвили, 66 - Калвах, 80

xG: 2.41 - 0.61

Удары: 12 - 10

Удары в створ ворот: 6 - 5

Владение мячом: 45% - 55%

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