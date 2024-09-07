Будущие соперники Украины: Грузия разгромила Чехию в матче-повторе группового этапа Евро-2024
В рамках 1-го тура Лиги Наций Грузия встретилась с Чехией.
Коллектив Вилли Саньоля достаточно легко разгромил соперника со счетом 4:1.
Счет был открыт в первом тайме. Хвича Кварацхелия реализовал пенальти, а все остальные голы были забиты после перерыва.
Во второй 45-минутке «крестоносцы» отправили 3 мяча в ворота соперника за 13 минут. Забивали Гиорги Чакветадзе, Жоржес Микаутадзе и Гиорги Кочорашвили. Единственный гол за Чехию забил Лукаш Калвах.
Отметим, что эти же команды встречались на групповом этапе Евро-2024. Тогда матч завершился со счетом 2:2.
Стоит также сказать, что Грузия и Чехия являются соперниками сборных Украины и Албании в Лиге Наций.
Статистика матча Лиги наций Грузия - Чехия
Грузия - Чехия 4:1
Голы: Кварацхелия (пен), 33, Чакветадзе, 53, Микаутадзе, 56, Кочорашвили, 66 - Калвах, 80
xG: 2.41 - 0.61
Удары: 12 - 10
Удары в створ ворот: 6 - 5
Владение мячом: 45% - 55%
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!