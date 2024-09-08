ПСЖ намерен продлить контракт с главным тренером

Луис Энрике рассматривается как ключевая фигура в клубе.

ПСЖ намерен продлить контракт со своим главным тренером Луисом Энрике, пишет Фабрицио Романо.

В клубе считают испанского специалиста ключевой фигурой в новом спортивном проекте ПСЖ.

Отмечается, что Энрике вовлечен в разные сферы работы клуба, например, он принимал непосредственное участие в трансферной кампании клуба этим летом.

Напомним, что у испанца остался год по контракту, а потому переговоры начнутся уже в ближайшее время.

Ранее также сообщалось, когда вернется Неймар.

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