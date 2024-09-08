ПСЖ намерен продлить контракт с главным тренером
Луис Энрике рассматривается как ключевая фигура в клубе.
ПСЖ намерен продлить контракт со своим главным тренером Луисом Энрике, пишет Фабрицио Романо.
В клубе считают испанского специалиста ключевой фигурой в новом спортивном проекте ПСЖ.
Отмечается, что Энрике вовлечен в разные сферы работы клуба, например, он принимал непосредственное участие в трансферной кампании клуба этим летом.
Напомним, что у испанца остался год по контракту, а потому переговоры начнутся уже в ближайшее время.
Ранее также сообщалось, когда вернется Неймар.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!