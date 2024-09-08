iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ намерен продлить контракт с главным тренером

Луис Энрике рассматривается как ключевая фигура в клубе.
Сегодня, 18:33
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

ПСЖ намерен продлить контракт со своим главным тренером Луисом Энрике, пишет Фабрицио Романо.

В клубе считают испанского специалиста ключевой фигурой в новом спортивном проекте ПСЖ.

Отмечается, что Энрике вовлечен в разные сферы работы клуба, например, он принимал непосредственное участие в трансферной кампании клуба этим летом.

Напомним, что у испанца остался год по контракту, а потому переговоры начнутся уже в ближайшее время.

Ранее также сообщалось, когда вернется Неймар.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Энрике

Статьи по теме

ПСЖ намерен подписать новый контракт с главным тренером ПСЖ намерен подписать новый контракт с главным тренером
Наставник ПСЖ объяснил, как планирует заменить Мбаппе Наставник ПСЖ объяснил, как планирует заменить Мбаппе
Энрике принял решение избавиться от одного из самых высокооплачиваемых игроков ПСЖ Энрике принял решение избавиться от одного из самых высокооплачиваемых игроков ПСЖ
Мбаппе: Руководство ПСЖ сказало, что я не буду играть весь сезон, но Энрике спас меня Мбаппе: Руководство ПСЖ сказало, что я не буду играть весь сезон, но Энрике спас меня
Помочь журналистам

Видео

Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов
Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Португалия - Шотландия, Хорватия - Польша, Швейцария - Испания и другие матчи Лиги наций
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Европа22:48
Ювентус готов забрать полузащитника Арсенала, когда у того закончится контракт
Европа22:33
Модрич проводит свой 180-й матч за сборную Хорватии
Формула 122:21
"Несомненно": руководитель Феррари не исключил возможности возвращения Сайнса
Европа22:05
Главред France Football объяснил отсутствие Мусиалы в списке претендентов на Золотой мяч
Европа22:02
Милан готов сделать Меньяна одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба
Формула 121:36
Росберг: Расселл в опасности, ведь Мерседес все еще хочет заполучить Ферстаппена
Легкая атлетика21:31
Геращенко выиграла бронзовый тур в Брешии
Киберспорт21:25
The International 2024: В верхней сетке определились все пары полуфиналов
Лига наций21:04
Лига наций-2024/25: Дания одолела Сербию, Хорватия примет Польшу, Португалия встретится с Шотландией, а Швейцария - с Испанией
Европа20:55
Лидер Милана рискует пропустить первую половину сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK