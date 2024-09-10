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Эмери убежден, что один из его игроков может стать лучшим в мире на своей позиции

Джон Дюран высоко оценивается специалистом.
Сегодня, 18:05
Джон Дюран / Getty Images
Джон Дюран / Getty Images

Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери имеет огромные надежды касательно одного из своих игроков.

Испанский специалист убежден, что Джон Дюран может стать одним из лучшим страйкеров мира.

Напомним, 20-летний колумбиец присоединился к бирмингемцам в январе 2023 года, в прошлой кампании Дюран провел 26 матчей и забил пять голов. А в этом сезоне у форварда уже два гола в трех матчах.

Спортивный директор Астон Виллы Мончи заявил, что Эмери верит в талант Дюрана.

"Эмери очень уверен в Джоне. Он считает, что Дюран он может стать одним из лучших нападающих в мире.

Он хотел уйти, да. Просто потому, что он хочет играть, это нормально. Но теперь все хорошо, он счастлив.

Если есть клуб, который действительно считает, что Дюран может стать одним из лучших нападающих в мире... то этот клуб - Астон Вилла, а менеджер - Унаи Эмери", - заявил Мончи.

Ранее также сообщалось, что экс-форвард сборной Франции задержан по подозрению в сексуальном насилии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла

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