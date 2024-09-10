Молодежная сборная Украины определилась с составом на матч против Северной Ирландии

В рамках отбора на Евро-2025 Украина U-21 сыграет против ровесников из Северной Ирландии.

По сравнению с прошлым поединком, где коллектив Унаи Мельгосы противостоял сербам, испанский специалист сделал два изменения. Вместо Валентина Рубчинского выйдет Иван Варфоломеев и вместо Ильи Квасницы появится Максим Брагару.

Украина: Нещерет - Крупский, Салюк, Батагов, Смоляков - Варфоломеев, Ярмолюк, Очеретько - Брагару, Краснопир, Волошин.

Замены: Кинарейкин, Дидык, Роман, Мельниченко, Квасница, Карабин, Федор, Горбач, Рубчинский.

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