Молодежная сборная Украины определилась с составом на матч против Северной Ирландии
Унаи Мельгоса сделал пару изменений в стартовой 11-ке.
В рамках отбора на Евро-2025 Украина U-21 сыграет против ровесников из Северной Ирландии.
По сравнению с прошлым поединком, где коллектив Унаи Мельгосы противостоял сербам, испанский специалист сделал два изменения. Вместо Валентина Рубчинского выйдет Иван Варфоломеев и вместо Ильи Квасницы появится Максим Брагару.
Украина: Нещерет - Крупский, Салюк, Батагов, Смоляков - Варфоломеев, Ярмолюк, Очеретько - Брагару, Краснопир, Волошин.
Замены: Кинарейкин, Дидык, Роман, Мельниченко, Квасница, Карабин, Федор, Горбач, Рубчинский.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!