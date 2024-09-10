Смена половины состава: Ребров определился с составом на матч против Чехии

В рамках второго тура Лиги наций Украина сыграет против Чехии.

По сравнению с матчем против Албании Сергей Ребров сделал шесть изменений. Так, вместо Владислава Кабаева сыграет Михаил Мудрик, Романа Яремчука заменит Владислав Ванат, Тарас Степаненко и Александр Зинченко выйдут на поле вместо Владислава Бражка и Георгия Судакова соответственно и Андрей Ярмоленко и Александр Тымчик составят связку на правом фланге, которую в прошлом матче составили Ефим Конопля и Виктор Цыганков.

Украина: Трубин - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Зинченко, Шапаренко - Мудрик, Ванат, Ярмоленко

Запасные: Бущан, Лунин, Конопля, Бондарь, Таловеров, Кабаев, Малиновский, Яремчук, Судаков, Цыганков, Бражко, Пихаленок.

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