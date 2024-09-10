Спортинг подал иск в CAS против миланского клуба

Лиссабонский Спортинг подал иск против миланского Интера, пишет La Gazzetta dello Sport.

Дело в том, что в 2016 году "львы" продал "нерадзурри" Жоау Мариу, договорившись, что получат компенсацию, если хавбек перейдет в другой португальский клуб.

В 2021 году Мариу покинул Интер свободным агентом и присоединился к Бенфике, а Спортинг не получил никаких денег и впоследствии не смог договориться с итальянцами.

Тогда клуб обратился к ФИФА, однако и федерация не поддержала португальский клуб.

В итоге Спортинг подал иск в Спортивный арбитражный суд, утверждается, что слушания пройдут 9 декабря.

Ранее также сообщалось, что экс-форвард сборной Франции задержан по подозрению в сексуальном насилии.

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