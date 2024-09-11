Моуринью: Я дважды получал предложение от сборной Англии

Главный тренер Фенербхаче Жозе Муоринью признал, что его неоднократно приглашали тренировать сборные.

Как минимум дважды португальца звали в сборную Англии, однако он отклонил предложения, так как сейчас ему неинтересна такая работа.

"У меня были возможности попасть на работу в сборную в прошлом, но я всегда отказывался от них.

Я дважды получал предложение от Англии, но не принимал его. Это не та работа, которая сделает меня счастливым. Один или два матча в месяц, поездки для просмотра игроков, ожидание турниров.

У меня сейчас много энергии, которую я могу потратить. Может быть, когда-нибудь, когда я буду старым и уставшим, но не сегодня", - заявил Моуринью в интервью HT Spor.

Ранее также Почеттино стал во главе новой команды.

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