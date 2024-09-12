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Футбол

Манчестер Сити представил новую форму, созданную в коллаборации с культовой британской группой

Комплект, посвященный Oasis, "горожане" наденут на некоторые матч Лиги чемпионов.
Сегодня, 17:03
Эдерсон / mancity.com
Эдерсон / mancity.com

Манчестер Сити представил новый комплект формы, созданный в сотруднчиестве с легендарным фронтменом группы Oasis Ноэлем Галлахером.

Форма, созданная при поддержке Puma, посвящена 30-летию дебютного альбома группы Definitely Maybe.

Источник: mancity.com

Она вдохновлена обложкой альбома и выполнена в ее цветовой палитре с узорами в виде звуковых волн.

Источник: mancity.com

Манчестер Сити сыграет в этой форме в некоторых еврокубковых матчах. Впервые игроки наденут ее на матч с Интером 18 сентября.

Источник: mancity.com

Презентацию комплекта провели в комнате, воссозданной по обложке альбома. В ней приняли участие Кайл Уокер, Маттео Ковачич, Эдерсон, Пеп Гваридола и, конечно же, сам Ноэль Галлахер.

Источник: mancity.com

Ранее также сообщалось, что Де Брюйне не хотел становиться капитаном "горожан".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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