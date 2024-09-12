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Футбол

Игрок Тоттенхэма может получить дисквалификацию за расизм в сторону одноклубника

Родриго Бентанкур считает, что все азиаты на одно лицо.
Вчера, 21:51
Родриго Бентанкур и Сон-Хен-Мин
Родриго Бентанкур и Сон-Хен-Мин

Полузащитник Тоттенхэма Родриго Бентанкур попал в расистский скандал.

Как сообщает пресс-служба футбольной ассоциации Англии, Бентанкуру грозит дисквалификация из-за скандального видеоролика, на котором Родриго просят футболку Сона, а тот ответил этим: «Сонни? Возможно, это футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково»

Уругвайца обвиняют в неподобающем поведении при общении со СМИ и дискриминации по расовому признаку.

Если вина хавбека будет доказана, то его отстранят от футбола на 6-12 матчей. Футболист должен ответить на обвинения до 19 сентября.

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