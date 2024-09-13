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В ПСЖ рассказали, почему передумали подписывать Осимхена

В клубе надеяться на своих футболистов.
Сегодня, 13:53
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Трансферная сага вокруг Виктора Осимхена стала одним из ключевых моментов летнего трансферного окна. Форвард мог перейти в Челси или ПСЖ, но оказался в аренде в Галатасарае.

Спортивный директор парижан Луиш Кампуш объяснил, почему французская команда отказалась от идеи подписания форварда:

"Осимхен рассматривался как один из вариантов, но мы так и не направили никаких предложений.

Мы были очень довольны Гонсалу Рамушем, Коло Муани и Марко Асенсио", - цитирует Кампуша Sport Italia.

Напомним, аренда Виктора Осимхена в Галатасарае рассчитана до конца нынешнего сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Виктор Осимхен

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