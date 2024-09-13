В ПСЖ рассказали, почему передумали подписывать Осимхена
В клубе надеяться на своих футболистов.
Трансферная сага вокруг Виктора Осимхена стала одним из ключевых моментов летнего трансферного окна. Форвард мог перейти в Челси или ПСЖ, но оказался в аренде в Галатасарае.
Спортивный директор парижан Луиш Кампуш объяснил, почему французская команда отказалась от идеи подписания форварда:
"Осимхен рассматривался как один из вариантов, но мы так и не направили никаких предложений.
Мы были очень довольны Гонсалу Рамушем, Коло Муани и Марко Асенсио", - цитирует Кампуша Sport Italia.
Напомним, аренда Виктора Осимхена в Галатасарае рассчитана до конца нынешнего сезона.
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