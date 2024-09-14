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Де Росси оценил готовность Довбика к матчу против Дженоа в Серии А

Наставник "волков" заявил, что украинец выйдет на поле в воскресение.
Сегодня, 13:06
Де Росси и Довбик / Getty Images
Де Росси и Довбик / Getty Images

Украинский форвард Артем Довбик получил небольшое повреждение, из-за которого вынужден был пропустить сентябрьские матчи национальной сборной Украины. Форвард уже вернулся к тренировкам с Ромой.

Главный тренер "волков" Даниэле Де Росси оценил готовность Артема к предстоящему матчу Серии А:

Он готов играть, он будет играть. Он очень важен для нас, он наш нападающий, и мы очень на него рассчитываем.

Давайте разберем его матчи: против Ювентуса мы сыграли хорошо в защите, но когда ты хорошо защищаешься, ты создаешь меньше опасности в атаке, и это, конечно, не зависит от Довбика, закрываемого вдвоем", - цитирует специалиста Sosfanta.

Напомним, матч четвертого тура итальянской Серии А подопечные Де Росси проведут уже завтра, 15 сентября, против Дженоа. Старт встречи в 13:30 по киевскому времени.

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