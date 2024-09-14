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Палкин высказался о будущем Судакова, который не покинул Шахтер летом

Георгий готов к переходу в топ-клуб.
Сегодня, 15:26

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мыслями о будущем главного актива «горняков» Георгия Судакова.

По словам функционера, лидер донецкого клуба готов к переходу в топ-клуб.

«Судаков собирается сделать шаг вперед, в большой клуб», - сказал Палкин в интервью португальскому изданию Record.

Напомним, ранее сообщалось, что Судаков самый дорогой игрок УПЛ по версии Transfermarkt.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Сергей Палкин Георгий Судаков

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