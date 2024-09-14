Именитый южноамериканский тренер установил рекорд Ла Лиги
Мануель Пеллегрини провел больше всего матчей среди иностранных наставников.
В рамках пятого тура текущего сезона Ла Лиги Бетис одолел Леганес со счетом 2:0.
Для чилийского специалиста Мануеля Пеллегрини, который возглавляет Бетис. это был 488-ый матч в Ла Лиге на тренерском мостике. Таким образом, он установил рекорд чемпионата Испании.
Пеллегрини провел наибольшее количество поединков в качестве тренера среди иностранцев в Ла Лиге. Ранее это достижение принадлежало словаку Фердинанду Дучеку.
Помимо Бетиса Мануель также возглавлял Реал, Вильярреал и Малагу.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!