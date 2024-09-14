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Именитый южноамериканский тренер установил рекорд Ла Лиги

Мануель Пеллегрини провел больше всего матчей среди иностранных наставников.
Сегодня, 15:59

В рамках пятого тура текущего сезона Ла Лиги Бетис одолел Леганес со счетом 2:0.

Для чилийского специалиста Мануеля Пеллегрини, который возглавляет Бетис. это был 488-ый матч в Ла Лиге на тренерском мостике. Таким образом, он установил рекорд чемпионата Испании.

Пеллегрини провел наибольшее количество поединков в качестве тренера среди иностранцев в Ла Лиге. Ранее это достижение принадлежало словаку Фердинанду Дучеку.

Помимо Бетиса Мануель также возглавлял Реал, Вильярреал и Малагу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Мануель Пеллегрини

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