iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард новичка АПЛ установил антирекорд лиги

Бен Бреретон Диаз не захочет вспоминать свои последние матчи.
Сегодня, 16:59
Бен Бреретон Діаз / Getty Images
Бен Бреретон Діаз / Getty Images

В рамках четвертого тура АПЛ Манчестер Юнайтед уверенно разгромил Саутгемптон.

В составе «святых» вышел чилиец Бен Бреретон Диаз, который из-за поражения своей команды установил антирекорд АПЛ.

Команды Диаза 18 матчей подряд не побеждают в чемпионате Англии. В последних 11 поединках, коллективы за которые выступал Бен Бреретон проигрывали.

Эта серия длится с прошлого сезона, когда чилийский нападающий выступал за ШЕффилд Юнайтед, который занял последнюю строчку в прошлом розыгрыше элитного английского дивизиона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саутгемптон манчестер юнайтед АПЛ

Статьи по теме

Дубль Холанда принес Манчестер Сити волевую победу над Брентфордом Дубль Холанда принес Манчестер Сити волевую победу над Брентфордом
Холанд установил очередной рекорд АПЛ Холанд установил очередной рекорд АПЛ
Отраженный пенальти Онана и дебютный гол де Лигта: Ман Юнайтед разгромил новичка АПЛ Отраженный пенальти Онана и дебютный гол де Лигта: Ман Юнайтед разгромил новичка АПЛ
Ливерпуль сенсационно уступил Ноттингему Ливерпуль сенсационно уступил Ноттингему
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи МЮ, Ливерпуля, Челси, Реала, Ювентуса, Милана, Баварии и поединки в УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа19:11
Дубль Холанда принес Манчестер Сити волевую победу над Брентфордом
Европа18:59
Ливерпуль сенсационно уступил Ноттингему
Европа18:26
Байер уверенно разгромил будущего соперника Динамо в Лиге Европы
Европа18:12
Болонья перед матчем с Шахтером едва не проиграла новичку Серии А
Европа17:59
Холанд установил очередной рекорд АПЛ
Бокс17:48
Промоутер Джошуа оценил вероятность боя с Уайлдером
Украина17:26
Динамо уверенно переиграло Зарю
Формула 117:12
Гран-при Азербайджана: Леклер взял поул, Пиастри и Сайнс - в тройке
Европа16:59
Форвард новичка АПЛ установил антирекорд лиги
Европа16:31
Отраженный пенальти Онана и дебютный гол де Лигта: Ман Юнайтед разгромил новичка АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK