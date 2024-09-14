Форвард новичка АПЛ установил антирекорд лиги

Бен Бреретон Диаз не захочет вспоминать свои последние матчи.

В рамках четвертого тура АПЛ Манчестер Юнайтед уверенно разгромил Саутгемптон.

В составе «святых» вышел чилиец Бен Бреретон Диаз, который из-за поражения своей команды установил антирекорд АПЛ.

Команды Диаза 18 матчей подряд не побеждают в чемпионате Англии. В последних 11 поединках, коллективы за которые выступал Бен Бреретон проигрывали.

Эта серия длится с прошлого сезона, когда чилийский нападающий выступал за ШЕффилд Юнайтед, который занял последнюю строчку в прошлом розыгрыше элитного английского дивизиона.

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