Трубин пропустил уже на 25-й секунде матча - защита Бенфики продолжает поражать
Тем не менее "орлы" завершили матч разгромной победой.
В субботу, 14 сентября, Бенфика принимала дома Санта-Клару в рамках пятого тура чемпионата Португалии.
Анатолий Трубин был вынужден вынимать мяч из собственных ворот уже на 25-й секунде матча. Защита "орлов" допустила огромную ошибку, чем и воспользовался Винисиус.
Однако еще до конца первого тайма хозяева не только отыгрались, но и вышли вперед. А уже во втором тайме Бенфика довела счет до разгромного.
Чемпионат Португалии. 5 тур
Бенфика - Санта Клара - 4:1
Голы: Актюркоглу, 27, Флорентину, 34,Силва, 47, ди Мария, 58 - Винисиус, 1
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