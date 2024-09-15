iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Трубин пропустил уже на 25-й секунде матча - защита Бенфики продолжает поражать

Тем не менее "орлы" завершили матч разгромной победой.
Сегодня, 11:04
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

В субботу, 14 сентября, Бенфика принимала дома Санта-Клару в рамках пятого тура чемпионата Португалии.

Анатолий Трубин был вынужден вынимать мяч из собственных ворот уже на 25-й секунде матча. Защита "орлов" допустила огромную ошибку, чем и воспользовался Винисиус.

Однако еще до конца первого тайма хозяева не только отыгрались, но и вышли вперед. А уже во втором тайме Бенфика довела счет до разгромного.

Чемпионат Португалии. 5 тур

Бенфика - Санта Клара - 4:1
Голы: Актюркоглу, 27, Флорентину, 34,Силва, 47, ди Мария, 58 - Винисиус, 1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон

Статьи по теме

Трубин может получить именитого наставника Трубин может получить именитого наставника
Трубин и Бенфика начали новый сезон в Португалии выездным поражением Трубин и Бенфика начали новый сезон в Португалии выездным поражением
Наполи согласовал контракт с экс-вингером Шахтера Наполи согласовал контракт с экс-вингером Шахтера
Golden Boy-2016 вернулся в Бенфику Golden Boy-2016 вернулся в Бенфику
Помочь журналистам

Видео

Альварес с нокдауном разобрался с Берлангой: видео лучших моментов боя
Альварес с нокдауном разобрался с Берлангой: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи МЮ, Ливерпуля, Челси, Реала, Ювентуса, Милана, Баварии и поединки в УПЛ
просмотров

Последние новости

Бокс13:30
Альварес с нокдауном разобрался с Берлангой: видео лучших моментов боя
Другие13:15
Украина освободила из российского плена трех спортсменов
Европа12:58
Довбик - в старте Ромы на матч с Дженоа, Малиновский остался в запасе
Киберспорт12:53
ESL Pro League Season 20: Red Canids - FURIA, MOUZ - Complexity
12:30
ЧМ-2024 по футзалу: Украина стартует на турнире матчем против Аргентины
Европа12:24
Матч Борнмут - Челси попал в Книгу рекордов Премьер-лиги
Украина12:20
УПЛ: Ворскла примет Рух, Левый берег встретится с Кривбассом, а Полесье - с Вересом
Формула 111:45
Хэмилтон и Окон стартуют с пит-лейн на Гран-при Азербайджана
Европа11:30
Анчелотти установил личный рекорд без поражений
Европа11:04
Трубин пропустил уже на 25-й секунде матча - защита Бенфики продолжает поражать
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK