Удинезе впервые за 13 лет единолично лидирует в Серии А
В сезоне 2011/12 клуб занял третью строчку.
После четырех туров итальянской Серии А Удинезе единолично лидирует в таблице.
В рамках четвертого тура команда из Удине отправилась в гости к Парме, где после первого тайма проигрывала в два мяча.
Однако команда Руняича сумела отыграть, и благодаря дублю Товена вырвать победу и важнейшие очки.
У Удинезе десять очков, у идущим вторым Наполи - девять. В последний раз команда единолично лидировала в чемпионате в сезоне 2011/12.
Тогда клуб выиграл семь стартовых матчей пропустив всего один гол, однако по итогу сезона уступил Ювентусу и Милану, завоевав бронзу чемпионата.
А с результатами 6-го тура УПЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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