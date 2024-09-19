Арсенал нацелился на звездного защитника Барселоны

Жюль Кунде может переехать в Англию.

Лондонский Арсенал внимательно следит за французским защитником каталонской Барселоны Жюлем Кунде. Об этом пишет Fichajes.net.

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По информации издания, "сине-гранатовые" не хотят расставаться с игроком, но готовы рассмотреть предложения от 50 миллионов евро из-за сложной финансовой ситуации в клубе

Следует отметить, в нынешнем сезоне Кунде провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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