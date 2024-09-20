Фигу объяснил увеличение количества матчей, обратившись к футболистам

Легендарный футболист считает, что все дело в деньгах.

Все футбольное сообщество неоднозначно отреагировало на увеличение количества матчей за сезон. Некоторые футболисты намекают на забастовку.

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Бывший легендарный футболист сборной Португалии Луиш Фигу, объяснил увеличение количества футбольных матчей большими крутящимися в футболе деньгами:

"Мы должны посмотреть, какое решение будет лучшим. Но, конечно, матчей становится все больше.

Все это как снежный ком. Чем больше матчей, тем больше контрактов. Если будет меньше матчей, зарплаты сократятся",- цитирует Фигу издание Daily Mail.

Ранее главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти заявлял, что футболисты его команды готовы пойти на сокращение зарплаты ради сокращения календаря.

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