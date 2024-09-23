Немецкий футбольный союз пока не обсуждает возвращение Нойера в сборную

Немецкий футбольный союз (DFB) "пока что" не обсуждает возможность возвращения Мануэля Нойера в национальную сборную.

Тема с возвращением голкипера Баварии стала подниматься после того, как серьезную травму колена в матче против Вильярреала (5:1) получил голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген.

Как сообщает Bayer & Germany со ссылкой на SID Sport News, сам Нойер отказался комментировать, может ли он выйти с футбольной "пенсии", чтобы помочь сборной Германии на время отсутствия тер Штегена.

Напомним, что минувшим летом Мануэль Нойер принял решение завершить карьеру в сборной Германии после домашнего чемпионата Европы 2024 года.

На том турнире произошел один эпизод, который мог повлиять на победителя соревнования. И недавно УЕФА признал, что судья допустил серьезную ошибку в матче между Испанией и Германией.

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