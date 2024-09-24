Бавария попытается перехватить лидера Байера у других клубов

У Флориана Виртца все больше поклонников.

Бавария намерена побороться за хавбека Байера Флориана Виртца, утверждает Bayern & Germany, ссылаясь на Bild.

Напомним, 21-летний хавбек в прошлом сезоне был важной частью команды Алонсо и привлек к себе внимание европейских грандов.

По разным сообщениям, летом игроком интересовались Манчестер Сити и Реал, однако Виртц решил остаться в Байере еще на сезон.

Следующим летом за игрока вновь развернется борьба, и Бавария намерена быть ее частью.

Сам Виртц, которого клуб оценивает минимум в 150 млн евро, хочет перейти в команду с реальными шансами на победу в Лиге чемпионов.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити ищет замену Родри.

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