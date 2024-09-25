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Легендарный футболист назвал игрока, который заслуживает Золотой Мяч больше чем Винисиус

Лотар Маттеус отдает предпочтение Родри.
Сегодня, 18:36
Лотар Маттеус / Getty Images
Лотар Маттеус / Getty Images

Немецкий экс-полузащитник Лотар Маттеус высказал свое мнение относительно претендентов на Золотой Мяч.

По словам бывшего футболиста, он будет удивлен, если награду получит Винисиус, потому что для него он лишь замыкает тройку кандидатов

"Если информация о том, что Винисиус Жуниор выиграет Золотой мяч правдива, то это не будет для меня большим сюрпризом.

Так сложилось, что те, кто забивает голы, всегда находятся в центре внимания больше, чем остальные. Выиграв Лигу чемпионов и чемпионат Испании, он получил с «Реалом» титулы, которые оправдывают этот выбор.

Лично я вижу Винисиуса лишь на третьем месте в своем рейтинге футболистов этого года".

Маттеус сказал, что для него главным фаворитом является Родри.

"Для меня Родри заслуживает Золотой мяч больше, чем Винисиус. Он был лидером чемпионов Европы в составе сборной Испании, а также выиграл Премьер-лигу с «Манчестер Сити». Это два титула, которые его команды получили именно благодаря его сильным выступлениям. Поэтому для меня он был самым выдающимся игроком года.

Джуд Беллингем для меня на втором месте. Как и Винисиус, он выиграл Лигу чемпионов с Реалом, а также был одним из лучших игроков на чемпионате Европы. Не в последнюю очередь благодаря его голам Англия дошла до финала против Испании и заняла второе место на Евро. Вот почему мой рейтинг выглядит так: Родри, Беллингем, а затем Винисиус", - сказал Маттеус.

Отметим, что Isport.ua совместно с Football.ua опросил украинских журналистов относительно их фаворитов на вручение Золотого Мяча-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Родри Винисиус Жуниор

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Легендарный футболист назвал игрока, который заслуживает Золотой Мяч больше чем Винисиус
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