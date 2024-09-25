Итальянский вратарь рассказал, что семья, которой он дал приют, вернулась в Украину

Гульельмо Викарио до сих пор поддерживает связь с женщиной и ребенком, которые жили в его доме в начале полномасштабной войны.

Голкипер Тоттенхэма и сборной Италии Гульельмо Викарио рассказал о судьбе украинской семьи, которую он приютил в начале полномасштабного вторжения в собственном доме.

По словам футболиста, мать с ребенком, которые жили у него, вернулись в Украину, поскольку хотели видеться с «главой семьи».

«Они недавно вернулись домой. Была потребность матери и ребенка, которые не видели отца два года, поэтому они хотели вернуться вместе и, возможно, переживать это, будучи вместе».

Гульельмо также сказал, что общается с ними несмотря на их возвращение из Италии.

Это фантастическая семья. Мы до сих пор поддерживаем с ними связь. Мы разговариваем с ними каждую неделю, они присылают нам фотографии своей повседневной жизни, и все относительно хорошо. Мы рады за них. Они хотят оставаться вместе. Самое важное для нас - это их счастье», - заявил Викарио в интервью для Sky Sport Italia.

Вратарь является основным в Тоттенхэме и провел с первых минут в этом сезоне все 5 туров АПЛ.

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