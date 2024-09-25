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Ливерпуль уверенно разгромил Вест Хэм, доигрывая в большинстве

Мерсисайдцы прошли в следующий раунд Кубка Лиги.
Вчера, 23:55
Getty Images
Getty Images

В рамках 3-го раунда Кубка Лиги Ливерпуль на своем поле встретился с Вест Хэмом.

Первым в этом матче забил футболист мерсисайдцев Джарелл Кванса. Тем не менее, центрбек отличился в собственные ворота.

Долго фанатам хозяев из-за досадного автогола грустить не пришлось, ведь уже через 4 минуты Ливерпуль сравнял счет благодаря усилиям Диогу Жоты. Первое результативное действие в составе «красных» оформил Федерико Кьеза.

Почти сразу после перерыва коллектив Арне Слота вышел вперед. Дубль на свой счет записал Диогу Жота.

Позже на поле появился Мохамед Салах. Именно египтянин довел преимущество своей команды до более уверенного, а за несколько минут до конца матча, когда Вест Хэм уже доигрывал без Эдсона Альвареса, получившего красную на 76-ой минуте, Коди Гакпо сделал счет разгромным, а в компенсированное время Коди оформил дубль.

Статистика матча Кубка Лиги Ливерпуль - Вест Хэм

Ливерпуль - Вест Хэм 5:1

Голы: Жота, 25, 49, Салах, 74, Гакпо, 89, 90+5 - Кванса (автогол), 21

Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 16 - 11
Удары в створ ворот: 9 - 3

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Вест Хэм

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