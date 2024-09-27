Форвард Милана резко сменил имидж, порадовав партнеров
Альваро Мората побрился под нуль.
Нападающий Милана Альваро Мората решил резко сменить имидж.
Свежей фотографией испанца поделился лидер команда Тео Эрнандес, добавив к фото смеющийся эмодзи.
Дело в том, что Мората решил побриться практически под нуль.
Также некоторые болельщики успели оценить новый имидж Альваро, после тренировки форвард вышел к болельщикам и раздал автографы.
Ранее также ультрас Дженоа устроили массовую драку.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!