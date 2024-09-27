Форвард Милана резко сменил имидж, порадовав партнеров

Нападающий Милана Альваро Мората решил резко сменить имидж.

Свежей фотографией испанца поделился лидер команда Тео Эрнандес, добавив к фото смеющийся эмодзи.

Дело в том, что Мората решил побриться практически под нуль.

Джерело: instagram.com/stories/theo3hernandez

Также некоторые болельщики успели оценить новый имидж Альваро, после тренировки форвард вышел к болельщикам и раздал автографы.

Ранее также ультрас Дженоа устроили массовую драку.

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