Фонсека исправил ситуацию: Милан уверенно обыграл Лечче

В пятницу, 27 сентября, Милан принимал дома Лечче в рамках 6-го тура Серии А.

Гости неожиданно прижали Милан к воротам с первых же минут матча, однако "россонери" выстояли перед первым штурмом и понемногу вернули контроль над игрой.

В течение оставшегося времени первого тайцма хозяева уверенно доминировали, а затем выдали огненную пятиминутку. Сначала Мората вогнал мяч под перекладину после подачи Эрандеса, через три минуты уже сам Тео отличился после отличной передачи Леау, а еще через две - Пулишич добил в почти пустые ворота после попытки отличиться Абрахама.

Во втором тайме "россонери" уже некуда было спешить, а потому они уверенно контролировали игру, не допуская моментов у собственных ворот, но и сильно сбавив в своих атаках. На 80-й минуте Бартезаги решил оставить Милан вдесятером, но и численное преимущество не дало Лечче шанса исправить ситуацию.

Статистика матча Милан - Лечче шестого тура Серии А

Милан - Лечче 3:0

Голы: Мората, 38, Эрнандес, 41, Пулишич, 43

Ожидаемые голы (xG): 2.09 - 1.14

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 14 - 14

Удары в створ: 6 - 6

Угловые: 4 - 7

Фолы: 5 - 8

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