Тренер ПСЖ оставил вне заявки на матч против Арсенала одну из звезд клуба
Усман Дембеле пропустит этот поединок из-за дисциплинарных санкций.
Французский ПСЖ будет обходиться без одной из своих звезд в матче против Арсенала.
Усман Дембеле пропустит этот поединок. Это персональное решение руководителя столичного клуба Луиса Энрике.
Читай также: В ПСЖ рассказали, почему передумали подписывать Осимхена
Испанский специалист решил применить дисциплинарные санкции по отношению к вингеру. Точные причины того, из-за чего это случилось остаются неизвестными.
Матч между Арсеналом и ПСЖ состоится завтра, 1 октября.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!