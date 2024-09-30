Тренер ПСЖ оставил вне заявки на матч против Арсенала одну из звезд клуба

Французский ПСЖ будет обходиться без одной из своих звезд в матче против Арсенала.

Усман Дембеле пропустит этот поединок. Это персональное решение руководителя столичного клуба Луиса Энрике.

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Испанский специалист решил применить дисциплинарные санкции по отношению к вингеру. Точные причины того, из-за чего это случилось остаются неизвестными.

Матч между Арсеналом и ПСЖ состоится завтра, 1 октября.

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