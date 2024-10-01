Одноклубник Забарного отпраздновал победу в матче АПЛ с фанами в пабе
Хулиан Араухо быстро стал своим для болельщиков «вишен».
Правый защитник Борнмута Хулиан Араухо быстро наработал на звание любимца фанатов.
Как сообщает пресс-служба «вишен», мексиканец встретился с болельщиками клуба после игры против Саутгемптона.
Араухо поехал в паб и вместе с фанами отпраздновал победу над «святыми», как и пообещал в интервью накануне поединка.
Twitter-аккаунт Борнмута поделился видео с Хулианом и собственными болельщиками, которые поют один из своих чантов.
“If we beat Southampton I’ll come back to the pub and celebrate!”— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) September 30, 2024
Juliàn Araujo, you are special 😍 pic.twitter.com/Xb9Z0xNSC6
Напомним, ранее сообщалось, что один из матчей «вишен» установил рекорд АПЛ .
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