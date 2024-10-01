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Одноклубник Забарного отпраздновал победу в матче АПЛ с фанами в пабе

Хулиан Араухо быстро стал своим для болельщиков «вишен».
Сегодня, 12:33

Правый защитник Борнмута Хулиан Араухо быстро наработал на звание любимца фанатов.

Как сообщает пресс-служба «вишен», мексиканец встретился с болельщиками клуба после игры против Саутгемптона.

Араухо поехал в паб и вместе с фанами отпраздновал победу над «святыми», как и пообещал в интервью накануне поединка.

Twitter-аккаунт Борнмута поделился видео с Хулианом и собственными болельщиками, которые поют один из своих чантов.

Напомним, ранее сообщалось, что один из матчей «вишен» установил рекорд АПЛ .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут

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