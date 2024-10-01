"Это безумие": Немецкий супермаркет начал продавать необычный товар в форме Кейна

Увлечение Гарри Кейном в Германии достигло нового уровня.

Как сообщает The Sun, в самой известной сети местных супермаркетов LIDL можно приобрести себе необычный товар, который будет постоянно напоминать об англичанине.

Всего за 17 евро со скидкой (777 грн) любой желающий может приобрести себе надувной матрас в форме Гарри. Оригинальная цена товара составляет 26 евро (1 190 грн)

Один из пользователей сети назвал LIDL сумасшедшими, а другой пошутил, что приобрести матрас можно всего лишь за 0,00000013% от трансферной стоимости Кейна, которая составила 100 млн евро.

В текущем сезоне английский форвард провел 7 матчей, забив 10 голов и отдав 5 ассистов.

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