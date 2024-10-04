"Я не хочу слышать": Кроос - о завершении карьеры и проблемах Реала

Звездный немецкий полузащитник Тони Кроос, завершивший футбольную карьеру, высказался по заявлениям некоторых журналистов, что проблемы Реала связаны с уходом немца:

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"Я всегда надеюсь, что у Реала все сложится хорошо по двум причинам. Во-первых, я искренне желаю им побед. Но также и потому, что часто читал, что меня не хватает. Это приятно, но я не хочу этого слышать" , потому что это выглядит непочтительно к нынешним игрокам", - цитирует Крооса Madrid Xtra.

Напомним, Реал занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. В лиге чемпионов подопечные Карло Анчелотти набрали 3 турнирных пункта в двух матчах.

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