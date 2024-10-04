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Реал связался с Александер-Арнольдом относительно потенциального струдничества

"Бланкос" активизировали свои усилия по переманиванию англичанина на Сантьяго Бернабеу.
Сегодня, 00:51
Трент Александер-Арнольд / Getty Images
Трент Александер-Арнольд / Getty Images

Следующим летом завершится контракт Трента Александер-Арнольда с Ливерпулем и пока что стороны не договорились о продлении.

Этим намерен воспользоваться Реал, который ищет будущую замену Дани Карвахалю.

Как сообщает Relevo, королевский клуб уже несколько раз выходил на связь с представителями 25-летнего англичанина.

"Сливочные" постарались узнать подробности сложившейся ситуации, а также вероятность согласия правого защитника на переезд в Испанию.

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К тому же, испанцы надеются, что дружеские отношения Александер-Арнольда с Джудом Беллингемом помогут им заполучить игрока.

В нынешнем сезоне Трент Александер-Арнольд принял участие в восьми матчах Ливерпуля во всех турнирах, записав на свой счет две результативные передачи.

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