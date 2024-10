Владелец Манчестер Юнайтед: Не я принимаю решение, оставлять тен Хага или увольнять

В последнее время зарубежные СМИ все громче говорят о повышенной вероятности увольнения Эрика тен Хага с поста главного тренера.

Однако, как стало известно Sky Sports, решать судьбу нидерландского наставника будет не совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф, о чем он сам и заявил.

"Я не хочу отвечать на этот вопрос… Мне нравится Эрик. Я думаю, что он очень хороший тренер, но, в конце концов, это не мое решение. Менеджеры, управляющие Манчестер Юнайтед, должны решить, как нам лучше управлять командой во многих отношениях".

"Но та команда, которая управляет клубом, была вместе только с июня или июля. Они прибыли только в июле. Они были там всего… это можно сосчитать почти неделями – они не были там долгое время, поэтому им нужно подвести итоги и принять некоторые разумные решения".

"Наша цель очень ясна – мы хотим вернуть Манчестер Юнайтед туда, где он должен быть. Но, очевидно, это еще не произошло – это очень ясно", - сказал Рэтклифф.

