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Бавария близка к продлению контракта с главной звездой клуба

Джамал Мусиала останется в Мюнхене.
Сегодня, 20:02
Джамал Мусиала / Getty Images
Джамал Мусиала / Getty Images

Бавария ведет переговоры о новом контракте с Джамалом Мусиалой, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, стороны очень близки к окончательному соглашению.

Мусиала получит новый контракт до 2029 или 2030 года, а его зарплата вырастет с 8 млн евро до 25 млн евро в год.

Джамал уже поговорил с руководством клуба и уверил их, что не заинтересован в уходе из клуба, а потому завершение процесса уже близко.

Также отдельно отмечается, что хавбек не ведет никаких переговоров ни с Реалом, ни с Манчестер Сити.

Ранее также сообщалось, что Реал ищет замену Карвахалю.

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