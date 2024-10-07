Бавария близка к продлению контракта с главной звездой клуба
Джамал Мусиала останется в Мюнхене.
Бавария ведет переговоры о новом контракте с Джамалом Мусиалой, пишет Флориан Плеттенберг.
По информации инсайдера, стороны очень близки к окончательному соглашению.
Мусиала получит новый контракт до 2029 или 2030 года, а его зарплата вырастет с 8 млн евро до 25 млн евро в год.
Джамал уже поговорил с руководством клуба и уверил их, что не заинтересован в уходе из клуба, а потому завершение процесса уже близко.
Также отдельно отмечается, что хавбек не ведет никаких переговоров ни с Реалом, ни с Манчестер Сити.
Ранее также сообщалось, что Реал ищет замену Карвахалю.
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