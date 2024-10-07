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Форвард Арсенала мог продолжить карьеру на родине

Палмейрас сделал предложение по Габриэлю Жезусу.
Вчера, 22:45
Габриэль Жезус / Getty Images
Габриэль Жезус / Getty Images

Форвард Арсенала Габриэль Жезус мог покинуть клуб, утверждает Globo.

Учитывая слухи о скором приобретение нового нападающего, с "канонирами" связался Палмейрас и предложил выкупить бразильца.

Напомним, что Жезус - воспитанник Палмейраса, именно оттуда его выкупил Манчестер Сити, а затем форвард перешел в Арсенал.

Ранее Габриэль был игроком основы клуба, однако с приходом Кая Хавертца присел на скамейку запасных. А слухи о покупке еще одного нападающего делали шансы бразильца заиграть еще более призрачными.

Однако, как пишет издание, Арсенал сразу же отклонил предложение Палмейраса, Артета все еще очень ценит Жехуса и не намерен с ним расставаться.

При этом бразильский клуб рассчитывает, что на каком-то этапе своей карьеры Габриэль вернется, так как футболист продолжает поддерживать теплые отношения с родным клубом.

Ранее также сообщалось, что Сити планирует дорогой трансфер в январе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Габриэль Жезус

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