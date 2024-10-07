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Три игрока сборной Англии выбыли из-за травм накануне международной паузы

Зато Харри Кейн сможет сыграть.
Вчера, 23:46
Кобби Майну / Getty Images
Кобби Майну / Getty Images

Сборная Англии лишилась троих игроков накануне матчей Лиги наций, пишет Daily Mail.

Против Греции и Финляндии не смогут сыграть Кобби Майну, Эзри Конса и Морган Гиббс-Уайт. 

Все три футболиста получили повреждения в последних турах АПЛ и не смогу помочь сборной. Однако в команде есть и хорошие новости.

Харри Кейн успешно прошел обследование и будет доступен для предстоящих матчей.

Ранее также сообщалось, что еще один игрок МЮ выбыл из-за повреждения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии

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