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Слот - о начале работы с Ливерпулем: Единственные, кого я знал - это футболисты

Арне Слот рассказал о начале работы во главе Ливерпуля.
Сегодня, 15:25
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Нидерландский специалист Арне Слот рассказал о начале работы во главе Ливерпуля, возглавившего по завершению прошлого сезона:

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"В таком большом клубе очень много работников. Кроме того, все говорят на другом языке. Я не знал ни только имен, но и многих людей здесь. Единственные, кого я знал - это футболисты.

Чем дольше вы работаете в каком-то месте, тем больше узнаете все вокруг себя. Сейчас я знаю почти всех работников команды. Я не тот руководитель, который узнает всю информацию в течение недели. Мне нужно много встреч, чтобы лучше понять друг друга.

Мне нужно донести свои идеи до каждого игрока. Узнайте, что они чувствуют; как они играют на разных позициях. Это долгий процесс и ежедневная работа", – заявил Слот.

Напомним, в должности главного тренера "красных" Слот сменил Юргена Клоппа.

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