iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-форвард Барселоны подал в суд на клуб

Серхио Агуэро хочет получить причитающуюся ему зарплату.
Сегодня, 18:39
Серхио Агуэро / Getty Images
Серхио Агуэро / Getty Images

Экс-форвард Барселоны и Манчестер Сити Серхио Агуэро подал в суд на каталонский клуб, пишет AS.

Аргентинец заявил, что Барселона до сих пор не выплатила ему зарплату за сезон - около трех млн евро.

Напомним, что Агуэро перешел в Барселдону свободным агентом в 2021 году, однако сыграл всего пять матчей, после чего у него обнаружили проблемы с сердцем.

А уже в декабре 2021 года Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры. Форвард отказался от денег за второй сезон, но рассчитывал на зарплату за первый.

Барселона согласилась с требованиями Серхио, надеясь получить эти деньги от страховой компании. Но та неожиданно отказалась платить, сославшись на то, что у форварда были проблемы с сердцем еще до перехода в каталонский клуб.

В итоге Агуэро попросту подал в суд, но сразу заявил, что готов решить все в досудебном процессе и без лишнего шума.

Ранее также сообщалось, что Реал снова остался без основного защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Агуэро

Статьи по теме

Легендарный аргентинский форвард впервые показал свою новорожденную дочь Легендарный аргентинский форвард впервые показал свою новорожденную дочь
Агуэро назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч Агуэро назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч
Агуэро: Думаю о том, чтобы стать владельцем футбольного клуба Агуэро: Думаю о том, чтобы стать владельцем футбольного клуба
"Это было великолепно": легенда Манчестер Сити восхитился голом Мэйну, при этом выиграв деньги на ставках "Это было великолепно": легенда Манчестер Сити восхитился голом Мэйну, при этом выиграв деньги на ставках
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера и Динамо в УПЛ, игры Баварии, Манчестер Юнайтед, Челси и ПСЖ
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
просмотров

Последние новости

Европа21:05
Многолетний спортивный директор Манчестер Сити покинет клуб
Лига наций20:40
Украина - Грузия: прогноз на матч Лиги наций
Европа20:36
Форвард Челси избежал наказания за пощечину сопернику
Европа20:10
В ПСЖ растет недовольство тактическими установками главного тренера
Европа19:40
Легенда Манчестер Юнайтед рассказал, кто должен заменить тен Хага
Бокс19:28
"Опасно, безответственно, это неуважение к боксу": Хирн жестко раскритиковал бой Тайсон - Пол
Теннис18:55
Костюк обыграла экс-россиянку в первом круге турнира в Ухане
Европа18:39
Экс-форвард Барселоны подал в суд на клуб
Киберспорт18:33
NaVi обыграли Alliance за выход в плей-офф PGL Wallachia Season 2
Лига наций18:26
"Работал, чтобы попасть сюда": Полузащитник Александрии - о дебютном вызове в сборную Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK