Экс-форвард Барселоны подал в суд на клуб

Экс-форвард Барселоны и Манчестер Сити Серхио Агуэро подал в суд на каталонский клуб, пишет AS.

Аргентинец заявил, что Барселона до сих пор не выплатила ему зарплату за сезон - около трех млн евро.

Напомним, что Агуэро перешел в Барселдону свободным агентом в 2021 году, однако сыграл всего пять матчей, после чего у него обнаружили проблемы с сердцем.

А уже в декабре 2021 года Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры. Форвард отказался от денег за второй сезон, но рассчитывал на зарплату за первый.

Барселона согласилась с требованиями Серхио, надеясь получить эти деньги от страховой компании. Но та неожиданно отказалась платить, сославшись на то, что у форварда были проблемы с сердцем еще до перехода в каталонский клуб.

В итоге Агуэро попросту подал в суд, но сразу заявил, что готов решить все в досудебном процессе и без лишнего шума.

Ранее также сообщалось, что Реал снова остался без основного защитника.

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