Боруссия Д выкупила у Манчестер Сити контракт экс-одноклубника Цыганкова

Прошлым летом Боруссия Дортмунд арендовала у Манчестер Сити защитника Яна Коуту.

И, как сообщает Фабрицио Романо, была активирована опция обязательства выкупа контракта 22-летнего бразильца.

Немецкий клуб заплатит своим английским коллегам в общей сложности до 30 миллионов евро.

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В нынешнем сезоне Коуту провел семь матчей (331 минута) во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и двумя желтыми карточками.

Напомним, что весь прошлый сезон Ян Коуту провел на правах аренды в Жироне, где он успешно выступал вместе с Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком.

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