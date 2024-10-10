Итальянский гранд намерен укрепить атаку в январе

Ювентус планирует подписать игрока в линию атаки уже зимой, утверждает La gazzetta dello sport.

На текущий момент в клубе лишь один нападающий - Душан Влахович. Его замена - Аркадиуш Милик все еще восстанавливается после травмы, а потому клуб будет вынужден выйти на трансферный рынок уже в январе.

Ключевой целью считается Лои Опенда из Лейпцига, но подписать бельгийского форварда будет непросто, так как клуб заплатил за него 42 млн евро.

Более доступной опцией считается игрок Севильи Доди Лукебакио. Он может сыграть на острие атаки, а также в центре и на флангах полузащиты, что импонирует Тьяго Мотте.

Третьей же опцией может стать Даниэль Мальдини, который этим летом свободным агентом присоединился к Монце. Покупка сыны легенды Милана подходит под новую стратегию Ювентуса.

Ранее также сообщалось о трансферных планах Ромы.

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