Легенда Ливерпуля планирует завершить карьеру после неудачи с поиском нового клуба

Будущее бывшего центрального защитника Ливерпуля и сборной Камеруна Жоэля Матипа находится в подвешенном состоянии

Как сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на газету Ruhr Nachrichten, 33-летний центрбек раздумывает над окончанием карьеры футболиста

Матип хочет «повесить бутсы на гвоздь» из-за того, что не сумел найти себе команду после ухода из Ливерпуля летом этого года в статусе свободного агента

В последние дни ходили слухи о возвращении Жоэля в Шальке, но данная информация не подтвердилась «Кобальтовые» не заинтересованы в подписании своего экс-игрока

Напомним, ранее сообщалось, что Реал может бесплатно подписать лидера Ливерпуля



Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!