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Легенда Ливерпуля планирует завершить карьеру после неудачи с поиском нового клуба

Жоэль Матип, вероятно, "повесит бутсы на гвоздь".
Сегодня, 17:47
Жоель Матип / Getty Images
Жоель Матип / Getty Images

Будущее бывшего центрального защитника Ливерпуля и сборной Камеруна Жоэля Матипа находится в подвешенном состоянии

Как сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на газету Ruhr Nachrichten, 33-летний центрбек раздумывает над окончанием карьеры футболиста

Матип хочет «повесить бутсы на гвоздь» из-за того, что не сумел найти себе команду после ухода из Ливерпуля летом этого года в статусе свободного агента

В последние дни ходили слухи о возвращении Жоэля в Шальке, но данная информация не подтвердилась «Кобальтовые» не заинтересованы в подписании своего экс-игрока

Напомним, ранее сообщалось, что Реал может бесплатно подписать лидера Ливерпуля
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль жоэль матип

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