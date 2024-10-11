Легенда Ливерпуля планирует завершить карьеру после неудачи с поиском нового клуба
Жоэль Матип, вероятно, "повесит бутсы на гвоздь".
Будущее бывшего центрального защитника Ливерпуля и сборной Камеруна Жоэля Матипа находится в подвешенном состоянии
Как сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на газету Ruhr Nachrichten, 33-летний центрбек раздумывает над окончанием карьеры футболиста
Матип хочет «повесить бутсы на гвоздь» из-за того, что не сумел найти себе команду после ухода из Ливерпуля летом этого года в статусе свободного агента
В последние дни ходили слухи о возвращении Жоэля в Шальке, но данная информация не подтвердилась «Кобальтовые» не заинтересованы в подписании своего экс-игрока
Напомним, ранее сообщалось, что Реал может бесплатно подписать лидера Ливерпуля
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