Президент Милана выступает за снос Сан-Сиро

Президент Милана Паоло Скарони заявил, что Сан-Сиро нужно снести.

Функционер считает, что стадион уже давно отслужил свое, и теперь команде нужна новая арена.

В поддержку своих слов Скарони даже вспомнил случай с еще более известным стадионом.

"Я сказал еще шесть лет назад, что Сан-Сиро нужно перестроить, что это старый и отживший свое стадион. Я хотел снести его и построить рядом другой стадион.

Мне сказали: "Ты сумасшедший, ты хочешь снести футбольный Ла Скала?" А я ответил: "Это не футбольный Ла Скала, а древний артефакт". Уэмбли был снесен, а ведь это еще более знаковый стадион, чем Сан-Сиро.

Сейчас мы тщательно изучаем первоначальное предложение – построить новый стадион в районе Сан-Сиро, сохранив кое-что от старого. Я говорил об этом с мэром сегодня утром. Также есть вариант со строительством нового стадиона в Сан-Донато-Миланезе, и это вполне возможно, мы уже инвестировали 40 млн евро", - цитирует президента Calciomercato.

Ранее также сообщалось, что Милан работает над продлением троих игроков.

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