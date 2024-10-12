Экс-капитан Ливерпуля может перебраться в Чемпионшип

Бывший капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон, ныне выступающий в составе амстердамского Аякса, может перебраться в Сандерленд. Об этом пишет Football League World.

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По информации источника, Аякс не будет препятствовать желанию футболиста и готов отпустить уже зимой.

Стоит отметить, Хендерсон перебрался в Нидерланды в прошлом сезоне и провел за Аякс 24 матча во всех турнирах.

Напомним, Сандерленд сейчас делит первое место в Чемпионшипе и имеет хорошие шансы побороться за выход в АПЛ.

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