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Сенсация Порту: В Атлетико я много ночей провел в слезах

Саму Омородион рассказал о не самом приятном этапе своей карьеры.
Сегодня, 21:07
Саму Омородион / Getty Images
Саму Омородион / Getty Images

Прошлым летом Саму Омородион мог оказаться в Челси, но этот трансфер сорвался.

В итоге 20-летний форвард сменил Атлетико на Порту, который заплатил за 50% прав на него 15 миллионов евро. И форвард признался, что он был рад покинуть мадридский коллектив.

"В Атлетико я много ночей провел в слезах. Моей семье тоже было тяжело. Я тренировался отдельно, даже не чувствовал себя частью коллектива. Это было тяжело. Со мной никто не говорил, и я ни с кем не разговаривал. Я уже знал позицию клуба", - приводит слова испанца Фабрицио Романо со ссылкой на Marca.

"Это было сложное лето. Уже была сделка с Челси, но она так и не состоялась. Все происходит по определенным причинам. Слава богу, я присоединился к Порту и я очень счастлив".

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В нынешнем сезоне Саму Омородион записал на свой счет 7 голов в 7 матчах Порту во всех турнирах, в том числе дубль в ворота Манчестер Юнайтед (3:3) во втором туре Лиги Европы.

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