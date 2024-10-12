Тренер Чехии: В матче с Албанией мы не забывали о предстоящей игре с Украиной

Наставник сборной Чехии Иван Гашек высказался о победе в третьем туре Лиги наций против Албании.

По словам местного специалиста, он остался доволен этим непростым поединком против «орлов».

«Я рад, что нам удалось провести этот матч. Он был непростым, соперник качественный. Мы выиграли благодаря интенсивности. Прессинговали, были на высоте, забирали мячи, действовали активно. Нам бы хотелось продолжать проводить такие матчи, через три дня мы должны быть готовы и повторить такой матч против Украины. Это был очень достойный матч. Я не могу судить, был ли он лучшим.

Это была интересная игра, ведь это была игра в высоком темпе, мы контролировали ситуацию и впервые не пропустили гол. Мы действовали ответственно в обороне и играли в высоком темпе. Фанаты и атмосфера также играют в этом свою роль. Это нас подвело. Было видно, насколько команда была настроена и не хотела проигрывать».

Гашек также отметил, что его подопечные не забывали, что в следующем туре, уже через два дня, им встречаться с Украиной.

«Держали в голове предстоящий матч с Украиной. Важно, чтобы мы были готовы через два дня и смогли повторить то, что нам удалось сегодня. Времени на восстановление будет немного. В зависимости от состояния ребят примем решение о том, какие изменения нужно внести в наш стартовый состав на матч с Украиной», - приводит слова Гашека Fotbal.cz.

Матч Украина - Чехия состоится 14 октября.

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