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Мбаппе хочет играть только в важнейших матчах сборной Франции

Килиан желает уменьшить риск травм для себя.
Вчера, 22:59
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Сборная Франции по футболу, вероятно, не сможет рассчитывать в большом количестве матчей на Килиана Мбаппе

Как сообщает издание FootMercato, форвард хочет участвовать только в важнейших играх национальной команды Это связано с желанием уменьшить риск травм

Мбаппе считает своим приоритетом завоеванием Золотого Мяча-2025, поэтому, хочет сконцентрироваться на выступлениях за Реал, ведь считает, что именно игра за клуб может принести ему желаемую награду

Напомним, ранее сообщалось, что Килиана заметили в ночном клубе во время матча Франции
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал франция Килиан Мбаппе

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