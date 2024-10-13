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Ямаль досрочно покинет лагерь сборной Испании

Футболист вернется в распоряжение Барселоны.
Сегодня, 17:21
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль не сыграет в следующем матче "фурии рохи" против Сербии.

Издание AS сообщило, что Ямалю позволили досрочно покинуть лагерь национальной команды и вернуться в распоряжение Барселоны.

Ламин почувствовал переутомление после игры с Данией в рамках Лиги наций. Он прошел медосмотр, который не выявил у него травмы, но тем не менее, в качестве меры предосторожности было принято решение отправить футболиста в его клуб.

Напомним, Испания минимально победила Данию, в матче который был для них первым домашним после Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ламин Ямаль

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