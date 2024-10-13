Милан нашел замену одному из своих лидеров в чемпионате Бельгии
Максим де Кейпер может стать преемником Тео Эрнандеса.
Милан следит за успехами защитниками Брюгге и сборной Бельгии Максима де Кейпера, пишет Calciomercato.
23-летний игрок привлек внимание скаутов "россонери", а вскоре им заинтересовался технический директор клуба.
Де Кейпер вполне может стать заменой Тео Эрнандесу, если француз все же решит покинуть клуб.
Напомним, что контракт Тео с Миланом заканчивается летом 2026 года, и стороны все еще не начинали переговоры о новом контракте.
Если француз уйдет, Милан подпишет де Кейпера, который пока стоит около 20 млн евро, однако если игрок продолжит прогрессировать, то и цена его вырастет.
Ранее также сообщалось, что кипер Наполи интересен английскому гранду.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!