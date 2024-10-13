Милан нашел замену одному из своих лидеров в чемпионате Бельгии

Милан следит за успехами защитниками Брюгге и сборной Бельгии Максима де Кейпера, пишет Calciomercato.

23-летний игрок привлек внимание скаутов "россонери", а вскоре им заинтересовался технический директор клуба.

Де Кейпер вполне может стать заменой Тео Эрнандесу, если француз все же решит покинуть клуб.

Напомним, что контракт Тео с Миланом заканчивается летом 2026 года, и стороны все еще не начинали переговоры о новом контракте.

Если француз уйдет, Милан подпишет де Кейпера, который пока стоит около 20 млн евро, однако если игрок продолжит прогрессировать, то и цена его вырастет.

Ранее также сообщалось, что кипер Наполи интересен английскому гранду.

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