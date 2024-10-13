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Арсенал может попытаться подписать голкипера итальянского гранда

Алекс Мерет заинтересовал лондонский клуб.
Вчера, 22:05
Алекс Мерет / Getty Images
Алекс Мерет / Getty Images

Арсенал все еще заинтересован в том, чтобы решить вопросы с вратарской позицией, пишет teamtalk.

Напомним, летом Аарон Рэмсдейл отправился в аренду в Саутгемптон, а на его место пришел Нето. Хотя Арсенал пытался подписать кипера Эспаньола Гарсию.

Ранее считалось, что следующим летом "канониры" снова вернутся за испанцем, однако теперь у них возник новый вариант - Алекс Мерет.

У 27-летнего голкипера летом закончится контракт с Наполи, и его можно будет подписать свободным агентом. 

Скорее всего, неаполитанский клуб приложит все усилия, чтобы сохранить вратаря, но даже это не ключевая проблема для Арсенала.

Дело в том, что Мерет - первый номер в Наполи, а в Лондоне ему придется сидеть на лавке за Райей, так тчо неизвестно, согласится ли итальянец на такое понижение.

Ранее также сообщалось, что Дженоа близка к подписанию экс-форварда сборной Италии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Алекс Мерет

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