Арсенал может попытаться подписать голкипера итальянского гранда

Арсенал все еще заинтересован в том, чтобы решить вопросы с вратарской позицией, пишет teamtalk.

Напомним, летом Аарон Рэмсдейл отправился в аренду в Саутгемптон, а на его место пришел Нето. Хотя Арсенал пытался подписать кипера Эспаньола Гарсию.

Ранее считалось, что следующим летом "канониры" снова вернутся за испанцем, однако теперь у них возник новый вариант - Алекс Мерет.

У 27-летнего голкипера летом закончится контракт с Наполи, и его можно будет подписать свободным агентом.

Скорее всего, неаполитанский клуб приложит все усилия, чтобы сохранить вратаря, но даже это не ключевая проблема для Арсенала.

Дело в том, что Мерет - первый номер в Наполи, а в Лондоне ему придется сидеть на лавке за Райей, так тчо неизвестно, согласится ли итальянец на такое понижение.

Ранее также сообщалось, что Дженоа близка к подписанию экс-форварда сборной Италии.

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