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Фернандеш - об Амориме: Пока он не окажется в Англии или Испании, не узнаем, смог бы он сделать то же самое, что в Спортинге

Португалец не стал сильно расхваливать специалиста.
Вчера, 21:44
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Лидер Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокомментировал слухи о приходе Рубена Аморима в Манчестер Юнайтед.

Португалец заявил, что его соотечественник является отличным тренером, но это не гарантирует успех в АПЛ или Ла Лиги.

"Спортинг показывает хороший футбол с тех пор, как Рубин Аморим возглавил команду. Они демонстрируют стабильность, сделали правильные трансферы. Это очень хорошо подготовленная команда.

Тренировать Спортинг и выигрывать чемпионаты непросто. Спортинг не выигрывал чемпионат 20 лет, а Аморим пришел и уже выиграл два. Это показывает, что была проделана хорошая работа.

Пока он не окажется там, не узнать, смог бы он сделать то же самое в Англии, Испании или где-то еще. Но я уверен, что его качества видны всем", - цитирует хавбека Metro.

Ранее также легенда сборной Англии заявил, что хотел бы вернуть Фергюсона в МЮ.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бруну фернандеш Рубен Аморим

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